Pas datës 20 s’ka analiza: qytetarët detyrohen të paguajnë privat, Ministria e pranon problemin
Pas datës 20 s’ka analiza: qytetarët detyrohen të paguajnë privat, Ministria e pranon problemin
Për herë të parë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka pranuar publikisht një problem që qytetarët e përjetojnë prej vitesh: mungesën e shërbimit të analizave laboratorike në fund të çdo muaji në spitalet publike.
Një realitet që në qytete si Saranda nuk është thjesht statistikë, por një barrë e përditshme për qytetarët që detyrohen të drejtohen te laboratorët privatë dhe të paguajnë nga xhepi.
Pas mbledhjes së qeverisë, ministrja Evis Sala deklaroi se problemi lidhet me planifikimin dhe menaxhimin e të dhënave, duke premtuar se situata do të zgjidhet brenda këtij viti. Por për qytetarët, sidomos në jug të vendit, kjo është një histori e njohur që përsëritet çdo muaj.
Në praktikë, pas datës 20, shumë pacientë përballen me refuzimin për të kryer analiza në spital, pasi koncesionari arrin kufirin buxhetor mujor. Në këtë pikë, analizat pranohen vetëm për rastet urgjente, ndërsa pjesa tjetër e pacientëve mbetet pa shërbim. Kjo i detyron ata të kërkojnë zgjidhje jashtë sistemit publik.
Në Sarandë kjo situatë bëhet edhe më problematike. Qytetarët shpesh duhet të paguajnë shuma të konsiderueshme në laboratorë privatë për analiza bazike, të cilat në teori duhet të ofrohen falas nga sistemi shëndetësor. Për pensionistët dhe familjet me të ardhura të ulëta, kjo kthehet në një barrë të rëndë financiare dhe në shumë raste çon në shtyrjen apo neglizhimin e kontrolleve mjekësore.
Ky ngërç lidhet drejtpërdrejt me kontratën e koncesionit laboratorik, e firmosur në vitin 2019 dhe që përfshin edhe spitalet rajonale, përfshirë Sarandën. Sipas kësaj kontrate, shërbimi ofrohet nga një konsorcium privat, i cili operon mbi bazën e një tavani buxhetor mujor. Kur ky tavan arrin në 75%, spitalet njoftohen, ndërsa pas arritjes së kufirit maksimal, shërbimi kufizohet vetëm për urgjencat.
Megjithëse Ministria deklaron se “nuk ka ndërprerje të shërbimit” dhe se analizat urgjente kryhen pa probleme, realiteti në terren tregon një tjetër panoramë. Për qytetarët që nuk klasifikohen si urgjencë, sistemi praktikisht “mbyllet” në fund të muajit, duke i lënë ata përballë një zgjedhjeje të detyruar: të paguajnë privat ose të presin muajin tjetër.
Në një qytet turistik si Saranda, ku gjatë sezonit veror fluksi i pacientëve rritet ndjeshëm, kjo situatë bëhet edhe më kritike. Shërbimi publik nuk arrin të përballojë kërkesën, ndërsa sektori privat përfiton nga boshllëku i krijuar.
Premtimi i Ministrisë për zgjidhje brenda vitit mbetet për t’u parë në praktikë. Deri atëherë, qytetarët vazhdojnë të përballen çdo muaj me të njëjtin realitet: një sistem shëndetësor që në ditët e fundit të muajit nuk u përgjigjet më nevojave të tyre. Saranda Web
