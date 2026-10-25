Parku eolik në Markat, projekti i licencuar në vitin 2008 ndryshon planin e ndërtimit

Parku eolik në Markat, projekti i licencuar në vitin 2008 ndryshon planin e ndërtimit

Parku eolik në Markat, një projekt i licencuar fillimisht në vitin 2008, rikthehet për shqyrtim me një plan të ri ndërtimi. Shoqëria “E-Vento s.r.l Albania” kërkon të instalojë nëntë turbina në Njësinë Administrative Markat të Bashkisë Konispol, me kapacitet të përgjithshëm prej 72 megavatësh (MW). Historia e projektit nis më 17 korrik 2008, kur kompania mori licencën për prodhimin e energjisë elektrike nga era. Në konfigurimin fillestar, në zonën Markat-Livadhja parashikohej vendosja e 23 turbinave me fuqi 2 MW secila, me kapacitet të përgjithshëm 46 MW.

Megjithatë, projekti kaloi në disa shtyrje të afateve të realizimit. Dokumentacioni i Entit Rregullator të Energjisë pasqyron ndryshime në vitet 2009, 2010 dhe 2013. Në vitin 2019, kompania kërkoi një tjetër shtyrje, duke iu referuar problematikave të hasura gjatë zhvillimit të investimit.

Edhe në vitin 2021, projekti ishte objekt shqyrtimi nga ERE për çështje që lidheshin me kushtet e licencimit dhe vendndodhjen e turbinave. Në fund të vitit 2023, rregullatori mbylli një procedurë administrative për heqjen e licencës së prodhimit, pasi kompania shlyeu detyrimin e prapambetur për pagesën rregullatore.

Çfarë ndryshon për parkun eolik në Markat?

Kërkesa e paraqitur në vitin 2026 parashikon një konfigurim të ndryshëm nga ai fillestar. Në vend të 23 turbinave me fuqi 2 MW secila, për Markatin propozohen nëntë turbina me fuqi 8 MW secila. Kështu, numri i turbinave të parashikuara për zonën ulet, ndërsa kapaciteti rritet nga 46 MW në 72 MW. Sipas kërkesës, i gjithë kapaciteti i projektit do të përqendrohet në Njësinë Administrative Markat. Kompania kërkon gjithashtu ndryshimin e afateve të ndërtimit dhe të vënies në punë të centralit.

ERE nis shqyrtimin, ndryshimet ende të pamiratuara

Në mbledhjen e 20 tetorit 2026, Enti Rregullator i Energjisë vendosi të nisë procedurën për modifikimin e licencës së kompanisë. Nisja e procedurës nuk përbën miratim të planit të ri dhe as njoftim për fillimin e punimeve. Kërkesa për parkun eolik në Markat do të kalojë në shqyrtimin e rregullatorit. Saranda Web

NDAJE ME MIQTË

NA NDIQNI:

Facebook Saranda Web +207,000 ndjekës Instagram @sarandaweb +36,000 ndjekës TikTok @sarandaweb +23,000 ndjekës YouTube Saranda Web +14,000 abonentë

POSTIMET E FUNDIT
Parku eolik në Markat, projekti i licencuar në vitin 2008 ndryshon planin e ndërtimit

Parku eolik në Markat, projekti i licencuar në vitin 2008 ndryshon planin e ndërtimit

Lexoni më shumë
Butrinti fiton në transfertë ndaj Devollit, ngjitet në vendin e dytë dhe vijon garën për kreun

Butrinti fiton në transfertë ndaj Devollit, ngjitet në vendin e dytë dhe vijon garën për kreun

Lexoni më shumë
Butrinti kërkon fitoren në transfertë ndaj Devollit, Delvina përballet me Apoloninë

Butrinti kërkon fitoren në transfertë ndaj Devollit, Delvina përballet me Apoloninë

Lexoni më shumë
Policia pranon dhunën ndaj protestuesve, hetime për plagosjen në sy të 28-vjeçarit

Policia pranon dhunën ndaj protestuesve, hetime për plagosjen në sy të 28-vjeçarit

Lexoni më shumë
‘Nuk ka kthim pas’: Përpjekja për të shtypur protestën shton zemërimin e qytetarëve

‘Nuk ka kthim pas’: Përpjekja për të shtypur protestën shton zemërimin e qytetarëve

Lexoni më shumë
Festivali “Lira Ilira” në Sarandë, Ferasete Dauti: Fjala mund të udhëtojë përtej kufijve

Festivali “Lira Ilira” në Sarandë, Ferasete Dauti: Fjala mund të udhëtojë përtej kufijve

Lexoni më shumë
Lexoni postimet e fundit

NJOFTIME

Lajme

Aktualitet Policia Politikë Sport
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Njoftime Njoftime Blej Shitje Njoftime Pune

Sarandaweb

Rreth SarandaWeb Kushtet e shërbimit Politika e Privatësisë Na kontaktoni

©SARANDAWEB - 2026 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.