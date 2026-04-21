Njoftim pune nga Art & Tourism Development Group në Sarandë
Njoftim pune – Art & Tourism Development Group kërkon të punësojë staf për sezonin në Sarandë. Pozicionet e hapura janë:
Kamarier/e
Ndihmës Kamarier/e
Përgjegjës Pastrimi
Punëtor Mirëmbajtje
Shef/e Finance
Ofrohet ambient pune serioz dhe kushte të mira.
Kontakt: 068 648 0086
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
