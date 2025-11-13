logo
13/11/2514:00

Një histori frymëzuese nga Saranda: Kur ëndrrat marrin formë dhe sakrificat shpërblehen

 

Në një kohë kur shumë të rinj kërkojnë modele suksesi dhe rrugë të qarta drejt së ardhmes, historia e një djali me origjinë nga Saranda vjen si një dritë e pastër shprese dhe motivimi. Kevin Mato, i rritur në një familje emigrantësh që u larguan vite më parë drejt Italisë për një jetë më të mirë, sot është kthyer në një emër të respektuar në botën e shkencës moderne.

 

 

Familja Mato, si shumë të tjera, mori me vete guximin shqiptar, vullnetin për punë dhe besimin se fëmijët e tyre një ditë do të kishin mundësi më të mëdha. Dhe kështu ndodhi. Falë përkushtimit të pandalshëm dhe mbështetjes së familjes, Kevin-i u ngjit në majat e kërkimit shkencor, duke arritur titullin doktor në kompjuterikë kuantike në Universitetin Teknik të Mynihut (TUM) – një prej qendrave më të njohura botërore për teknologjinë dhe inovacionin.

 

Rruga e tij nuk ka qenë e lehtë. Kevin ka studiuar në Milano, ndërsa puna e tij shkencore e ka çuar në Japoni, Shtetet e Bashkuara dhe vende të ndryshme të Europës. Kudo ku ka shkuar, ai ka marrë vlerësime, mirënjohje dhe çmime prestigjioze nga qendra të mëdha kërkimore dhe institucione europiane të inovacionit. Një prej arritjeve më të spikatura është titulli “shkencëtari më i mirë në botë” në fushën e tij, dhënë nga qendra atomike ORNL në SHBA — një nder që shumë pak shkencëtarë e përjetojnë gjatë karrierës së tyre.

 

Së fundmi, një fond ndërkombëtar që mbështet shkencëtarët e rinj më premtues, ka përzgjedhur Kevin-in si një prej talenteve më të spikatura globale. E gjithë kjo punë e jashtëzakonshme e ka çuar atë në një nga kompanitë më të mëdha teknologjike në botë, NVIDIA, ku sot kontribuon në zhvillimin e teknologjive që formësojnë të ardhmen.

 

Por përtej çmimeve dhe titujve, më prekës mbetet krenaria e familjes. Tezja e tij, që e ka ndjekur rritjen hap pas hapi, shprehet me emocione:
“Zemra më shpërthen nga gëzimi. Më kujtohet kur ishte një vjeç, dhe sot është doktor në një fushë që e njeh e gjithë bota. Ky është shembull për të gjithë shqiptarët që sakrifikojnë jashtë vendit — me punë, dashuri dhe përkushtim, gjithçka arrihet.”

 

Historia e Kevin Matos është një mesazh i fortë për çdo prind që sakrifikon për të ardhmen e fëmijëve të vet, për çdo të ri që ëndërron, për çdo shqiptar kudo në botë që përpiqet të ndërtojë një jetë më të mirë.

 

Nga Saranda deri në Mynih dhe tani në qendër të teknologjive të së ardhmes — Kevin dëshmon se talenti shqiptar nuk njeh kufij. Dhe se rrënjët tona, edhe kur na çojnë larg, mbeten gjithmonë burim force, krenarie dhe frymëzimi.

 

Urime Kevin! Shqipëria, Saranda dhe të gjithë shqiptarët kudo në botë krenohen me ty.

 

