Nga sot udhëtimi për të vizituar Syrin e Kaltër mundësohet edhe me tren – VIDEO

Në një ndryshim vendimtar për përmirësimin e aksesit të vizitorëve në Parkun e Syrit të Kaltër, një tren ka nisur sot për të shërbyer si një mjet transporti tërheqës nga porta në hyrje të parkut deri te burimi. Kjo nismë është e rëndësishme për të lehtësuar lëvizjen, veçanërisht për të moshuarit dhe familjet me fëmijë të vegjël, duke shpëtuar nga nevoja për ndihmë emergjente si ambulanca për shkak të temperaturave të larta dhe komplikacioneve shëndetësore.

VIDEO

Në vitet e kaluara, mungesa e një mjeti të përshtatshëm transportues ka shkaktuar sfida të mëdha për vizitorët e parkut, sidomos për ata që janë të prekur nga problemet shëndetësore ose kanë nevojë për kujdes të veçantë.

Me nisjen e këtij treni, është një hap pozitiv drejt sigurimit të një aksesibiliteti më të mirë dhe më të lehtë për të gjithë vizitorët. Jo vetëm që ky tren do të reduktojë kohën dhe mundimin për të arritur në destinacionet e preferuara brenda parkut, por gjithashtu do të ofrojë një përvojë të re dhe të përmirësuar për ata që vijnë për të shijuar bukurinë natyrore dhe aventurat që ofron Parku i Syrit të Kaltër.