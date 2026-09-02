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Ndahet nga jeta Ramiz Begani, aktivist i komunitetit rom dhe egjiptian në Sarandë

02/09/269:51

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E trishtë/ Ndahet nga jeta Ramiz Begani, aktivist i komunitetit rom dhe egjiptian në Sarandë

Është ndarë nga jeta në moshën 67-vjeçare Ramiz Begani, një emër i njohur për angazhimin e tij në mbrojtjen e të drejtave të komunitetit rom dhe egjiptian në zonën e Sarandës.

 

 

Begani u nda nga jeta pas një sëmundjeje të rëndë, duke lënë pas dhimbje te familjarët, të afërmit dhe njerëzit që e njohën gjatë viteve të angazhimit të tij.

 

Saranda Web i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Begani, të afërmve dhe miqve për humbjen e njeriut të tyre të dashur.

 

U prehtë në paqe!

 

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