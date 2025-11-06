logo
Ndahet nga jeta mjeshtri i fotografisë Piro Mosi

06/11/2512:46

Ndahet nga jeta mjeshtri i fotografisë Piro Mosi  (1927–2025)

 

Në moshën 98-vjeçare u shua Piro Mosi, një nga figurat më të dashura e më të ndritura të Sarandës. I lindur në Shkodër, ai e gjeti frymëzimin e tij në dritë dhe për gati një shekull i dha kujtesë vizuale qytetit tonë. Me aparatin në dorë, ai nuk fotografonte pamje — por njerëz, ndjenja dhe kohë që nuk kthehen më.

 

Në çdo foto të tij jeton historia e Sarandës, portretet, deti, estrada, teatri. Ai ishte syri që pa gjithçka dhe zemra që ruajti çdo kujtim.

 

Me largimin e tij, Saranda humbi një njeri të mirë dhe një dëshmitar të rrallë të historisë së saj. Por drita që ai fiksoi mbetet përjetë — në kujtime, në foto, në shpirtin e këtij qyteti.

Ngushëllime të sinqerta familjes Mosi.

 

