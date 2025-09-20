Mursia kujton viktimat e komunizmit mes dhimbjesh dhe dëshmive tronditëse – VIDEO
Mursia kujton viktimat e komunizmit mes dhimbjesh dhe dëshmive tronditëse – VIDEO
Në fshatin Mursi të Sarandës u përkujtuan sot viktimat dhe të internuarit e regjimit komunist. Ceremonia, e mbushur me emocione të forta, solli në kujtesën e të pranishmëve vuajtjet e panumërta të familjeve të persekutuara gjatë periudhës 1946–1990.
Në këtë aktivitet të organizuar nga Partia Demokratike, morën pjesë përfaqësues të shoqatave të ish të përndjekurve politikë dhe të politikës vendore. I pranishëm ishte Simon Mirakaj, Kryetar i “Shoqatës Antikomuniste Demokrate të ish të Përndjekurve Politikë të Shqipërisë”, si dhe deputeti i Qarkut Vlorë, Bujar Leskaj.
Deputeti Leskaj në fjalën e tij e cilësoi fshatin Mursi simbol të demokracisë dhe qëndresës. Por zëri i dhimbjes u ngrit fuqishëm edhe nga banorët. Jorgulla Rubie, një ndër pjesëmarrëset, kërkoi që të flitej më shumë për vuajtjet e pësuara nga banorët e Mursisë sesa për politikën e ditës.
Pas aktivitetit, banorët rrëfyen për Saranda Web historitë e tyre të hidhura. Dëshmitë e tyre tronditëse zbulojnë dimensionin çnjerëzor të atij regjimi:
Një grua e moshuar tregoi se nëna e saj u arrestua më 20 shtator 1959 dhe iu kërkua të bëhej bashkëpunëtore e Sigurimit, por ajo refuzoi deri në fund.
Një tjetër dëshmi foli për babain e dënuar me 101 vite burg vetëm pse nuk pranoi të bëhej agjent i dërguar në Greqi.
Një grua tjetër rrëfeu se u rrit “zbathur, zhveshur dhe të pangrënë”, pa të drejtë martese, pa të drejtë pune në fshat, dhe me babain që përfundoi i mbytur në liqenin e Mursisë nga presioni i Sigurimit.
Në dëshmitë e saj, Jorgulla Rubie kujtoi torturat e nënës së saj në burgun e Konispolit, internimin në Tepelenë me dy fëmijë, ku një prej tyre iu zhduk nga operativët e Sigurimit. Ajo tregoi sesi babain e shpëtuan dy çamë duke e futur në tumanë dhe nxjerrë fshehurazi nga kampi. Nëna e saj, mes urisë, i çonte racionin e bukës burrit në mal, ndërsa vet mbijetonte duke ngrënë barishte.
Mursia mbetet një nga fshatrat më të goditur nga krimet e komunizmit në Shqipëri. Ky fshat numëron 1 të pushkatuar, dhjetëra të burgosur dhe 9 të vdekur në burgjet komuniste. Kujtesa e tyre sot u bë një thirrje për drejtësi dhe për të mos harruar kurrë vuajtjet e atij regjimi.
