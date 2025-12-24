logo
0
Rezervime Suvenire

Mitropoliti Nathanail meshë për Krishtlindjet në Sarandë, mesazh dashurie dhe solidariteti për fëmijët

24/12/2513:21

Shperndaje:

Mitropoliti Nathanail meshë për Krishtlindjet në Sarandë, mesazh dashurie dhe solidariteti për fëmijët

 

Në prag të festës së shenjtë të Krishtlindjeve, Mitropoliti Nathanail ka kremtuar meshën festive në kishën Shën Harallambi në Sarandë, në praninë e dhjetëra besimtarëve ortodoksë.

 

 

 

Ceremonia fetare u zhvillua në një atmosferë përkushtimi dhe lutjeje, ku Mitropoliti Nathanail përcolli mesazhe paqeje, shprese dhe bashkimi, duke theksuar rëndësinë e besimit, dashurisë për njëri-tjetrin dhe ndihmës ndaj më të dobëtëve, veçanërisht në këtë periudhë të shenjtë të vitit.

 

Pas përfundimit të meshës së Krishtlindjeve, u shpërndanë dhurata për fëmijët e Shtëpisë së Fëmijës “Vangjel Pulla”, duke sjellë gëzim dhe buzëqeshje për më të vegjlit. Ky gjest simbolik u shoqërua me një mesazh të fortë solidariteti, kujdesi dhe dashurie, vlera që Krishtlindjet i përcjellin në thelb të tyre.

 

Aktiviteti u prit me mirënjohje nga besimtarët dhe komuniteti lokal, duke e kthyer këtë festë në një moment reflektimi dhe afrimi njerëzor, ku Saranda u bë sërish shembull i bashkëjetesës dhe humanizmit.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Behije Dida – Moj kutia flori larë | Këngëtarja sarandjote sjell këngën e saj më të re

Behije Dida – Moj kutia flori larë | Këngëtarja sarandjote sjell këngën e saj më të re
Mitropoliti Nathanail meshë për Krishtlindjet në Sarandë, mesazh dashurie dhe solidariteti për fëmijët

Mitropoliti Nathanail meshë për Krishtlindjet në Sarandë, mesazh dashurie dhe solidariteti për fëmijët
Qytetari apelon përmes Saranda Web: Bashkia të mos i marrë në dorëzim këto punime &#8211; VIDEO

Qytetari apelon përmes Saranda Web: Bashkia të mos i marrë në dorëzim këto punime – VIDEO
Aksident në aksin Vrion–Krane, automjeti përmbyset në kolektor te kthesa e Finiqit

Aksident në aksin Vrion–Krane, automjeti përmbyset në kolektor te kthesa e Finiqit
SPAK akuza 2 ish-prokurorëve të Sarandës: Morën 55,000 euro për një masë sigurimi

SPAK akuza 2 ish-prokurorëve të Sarandës: Morën 55,000 euro për një masë sigurimi
Radhë të gjata automjetesh në doganën greke në Mavromat

Radhë të gjata automjetesh në doganën greke në Mavromat

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.