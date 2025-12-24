Mitropoliti Nathanail meshë për Krishtlindjet në Sarandë, mesazh dashurie dhe solidariteti për fëmijët
Mitropoliti Nathanail meshë për Krishtlindjet në Sarandë, mesazh dashurie dhe solidariteti për fëmijët
Në prag të festës së shenjtë të Krishtlindjeve, Mitropoliti Nathanail ka kremtuar meshën festive në kishën Shën Harallambi në Sarandë, në praninë e dhjetëra besimtarëve ortodoksë.
Ceremonia fetare u zhvillua në një atmosferë përkushtimi dhe lutjeje, ku Mitropoliti Nathanail përcolli mesazhe paqeje, shprese dhe bashkimi, duke theksuar rëndësinë e besimit, dashurisë për njëri-tjetrin dhe ndihmës ndaj më të dobëtëve, veçanërisht në këtë periudhë të shenjtë të vitit.
Pas përfundimit të meshës së Krishtlindjeve, u shpërndanë dhurata për fëmijët e Shtëpisë së Fëmijës “Vangjel Pulla”, duke sjellë gëzim dhe buzëqeshje për më të vegjlit. Ky gjest simbolik u shoqërua me një mesazh të fortë solidariteti, kujdesi dhe dashurie, vlera që Krishtlindjet i përcjellin në thelb të tyre.
Aktiviteti u prit me mirënjohje nga besimtarët dhe komuniteti lokal, duke e kthyer këtë festë në një moment reflektimi dhe afrimi njerëzor, ku Saranda u bë sërish shembull i bashkëjetesës dhe humanizmit.
