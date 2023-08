Mihal Dhima drejtuesve të bashkisë: Kam bërë studim për zgjidhjen e trafikut, lexojeni nëse s’keni fshirë…

Kush ka veshe.. le te degjoje..

Makinat kete vit e keputen ne mes Saranden.. i thyen brinje e trotuar.. e ngarkuan si gomar..mezi po hiqet zvarr…

Kur jeshja njehere drejtori i turizmit ne Bashki bera nje studim per parkimin dhe marina ne gjirin e Sarandes…ishte fillim viti 2007..lexojeni..nese nuk keni fshire…b….en..

Do mbushet gjiri me pampore..motoskafe e veliera…duhet ti paraprime me nje dallgthyes e marina…do mbushen rruget me makina…duhet te ndertojme tre parkime shumekateshe…nje nje Vrion..nje ne Volloderr..nje ne fushat e Vremerose…atje do parkohen makinat dhe cdo pese minuta do te nisen autobuzet modern per Sarande e Butrint..andej do nisen dhe taksite e limituara..autobuz me numura dhe harta sipas lagjeve dhe rrugeve qe do pershkoi…

E di qe dikush mund te qeshe dhe ti duket si parkime aeroporti…po ja qe keshtu e pashe aeroplanin tone Saranden..nuk mund te mbaje makina pafund…vargan qe zgjatet e zgjatet deri ne Ksamil..

C’mu kujtuan tani keto mendime..kur nuk na pyet njeri…po..ja…mbase per nje vit mund te behet dicka..brenda ne Sarande nuk ka zgjidhje..po u fut makina…zihet si ne cark.

Se fundi..do te nisja vajzen me taksi nga Ksamili per Tirane..ate dite per dreq zuri shiu..o nene moj…vargu i makinave pa levizur per ore te tera…do te nisej me 12.30 ..taksia mezi erdhi ne oren 15 dhe dolli nga Ksamili ne oren 17.30…



Une e thashe dhe shpetova shpirtin po Maji i vitit tjeter eshte shume afer… Kryetari i ri te ngreje komisionin… te gjendet zgjidhja me e mire dhe te filloje puna per ngritjen e flotes se re te transportit urban. Mihal Dhima.