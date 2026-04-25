Migel Flor promovon në Sarandë librin “Vajza që kalëroi Diellin” – aktiviteti transmetohet live në Saranda Web
Saranda mirëpret sot një tjetër aktivitet kulturor me rëndësi, ku arti dhe letërsia vijnë në qendër të vëmendjes. Në datën 25 Prill 2026, në orën 11:00, në Sallën e Bashkisë Sarandë, organizohet promovimi i librit me poezi “Vajza që kalëroi Diellin” i poetes sarandiote Migel Flor (Laura Laura).
Aktiviteti organizohet nga Klubi i Krijuesve Jonianë dhe është i hapur për të gjithë dashamirësit e letërsisë, të cilët do të kenë mundësinë të njihen më nga afër me krijimtarinë e autores, si dhe të ndjekin diskutime dhe reflektime mbi veprën e saj më të fundit.
Ky promovim pritet të mbledhë figura të artit, krijues, lexues dhe qytetarë, duke u kthyer në një moment të rëndësishëm për jetën kulturore të qytetit. Libri “Vajza që kalëroi Diellin” i autores Migel Flor vjen si një përmbledhje poetike që ndërthur ndjeshmëri, figuracion dhe përjetime të thella, duke sjellë një zë autentik në letërsinë bashkëkohore.
Për të gjithë ata që nuk do të kenë mundësi të jenë fizikisht të pranishëm, aktiviteti do të transmetohet drejtpërdrejt në Saranda Web, duke sjellë atmosferën e këtij promovimi në çdo ekran dhe duke e bërë kulturën më të aksesueshme për publikun e gjerë.
Një ftesë e hapur për të gjithë ata që duan të jenë pjesë e një dite të veçantë për letërsinë në Sarandë.
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6
25/04/2610:27
Suvenire nga Saranda – Shegë
25/04/2610:27
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4
25/04/2610:27
Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo
25/04/2610:27
Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo
25/04/2610:27