logo
0
Rezervime Suvenire

Mesopotam Agroturizëm Resort kërkon të punësojë Kamarier/e

03/09/2519:10

Shperndaje:

Mesopotam Agroturizëm Resort kërkon të punësojë kamarier/e.

 

Për kushtet e punës dhe aplikime kontaktoni 067 206 2936

 

📌 Vendndodhja: Rruga Sarandë – Syri i Kaltër

 

Mesopotam Agroturizëm Resort

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Mesopotam Agroturizëm Resort kërkon të punësojë Kamarier/e

Mesopotam Agroturizëm Resort kërkon të punësojë Kamarier/e
Celularët në shkolla – rregulla të reja me nisjen e vitit të ri shkollor

Celularët në shkolla – rregulla të reja me nisjen e vitit të ri shkollor
Restaurant Haxhi kërkon Ndihmës Kamarier/e dhe Pjatalarëse

Restaurant Haxhi kërkon Ndihmës Kamarier/e dhe Pjatalarëse
Rama: Ndërmarrjet e ujësjellësit të mbushura me punonjës parazitë, janë futur nga politika

Rama: Ndërmarrjet e ujësjellësit të mbushura me punonjës parazitë, janë futur nga politika
Rama: Së shpejti nisim planin për të hequr depozitat nga pallatet

Rama: Së shpejti nisim planin për të hequr depozitat nga pallatet
Denoncim i prindërve: Turp të quhen libra falas, librat e rinj i mbajnë për miq e shokë &#8211; VIDEO

Denoncim i prindërve: Turp të quhen libra falas, librat e rinj i mbajnë për miq e shokë – VIDEO

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

 Anija &#8220;Liburna&#8221; gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.