Mesopotam Agroturizëm Resort kërkon të punësojë Kamarier/e
Mesopotam Agroturizëm Resort kërkon të punësojë kamarier/e.
Për kushtet e punës dhe aplikime kontaktoni 067 206 2936
📌 Vendndodhja: Rruga Sarandë – Syri i Kaltër
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29
03/09/2519:10
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32
03/09/2519:10
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
03/09/2519:10
Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
03/09/2519:10
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1
03/09/2519:10