LUSSO CLEAN SARANDË KËRKON AGJENT SHITJESH NË TERREN

15/01/2618:07

Lusso Clean Sarandë, kompani që operon në fushën e produkteve profesionale të pastrimit, kërkon të zgjerojë stafin e saj me Agjent Shitjesh në terren.

 

Përgjegjësitë kryesore:

 

Vizita të rregullta në terren pranë klientëve

Prezantimi dhe promovimi i produkteve të kompanisë

Marrja dhe ndjekja e porosive

Ndërtimi dhe mirëmbajtja e marrëdhënieve me klientët

 

OFROHET:

 

Pagesë konkuruese, në përputhje me tregun

Sistem bonusesh sipas performancës

Ambient pune stabël dhe mbështetës

Mundësi zhvillimi profesional

 

 

Për aplikim ose informacion 069 82 00 392

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

