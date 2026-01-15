LUSSO CLEAN SARANDË KËRKON AGJENT SHITJESH NË TERREN
LUSSO CLEAN SARANDË KËRKON AGJENT SHITJESH NË TERREN
Lusso Clean Sarandë, kompani që operon në fushën e produkteve profesionale të pastrimit, kërkon të zgjerojë stafin e saj me Agjent Shitjesh në terren.
Përgjegjësitë kryesore:
Vizita të rregullta në terren pranë klientëve
Prezantimi dhe promovimi i produkteve të kompanisë
Marrja dhe ndjekja e porosive
Ndërtimi dhe mirëmbajtja e marrëdhënieve me klientët
OFROHET:
Pagesë konkuruese, në përputhje me tregun
Sistem bonusesh sipas performancës
Ambient pune stabël dhe mbështetës
Mundësi zhvillimi profesional
Për aplikim ose informacion 069 82 00 392
