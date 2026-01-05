logo
Lundrimi i trageteve Sarandë – Korfuz i bllokuar për shkak të motit të keq

05/01/26

Lundrimi i trageteve Sarandë – Korfuz i bllokuar për shkak të motit të keq

 

SARANDË – Për shkak të motit të keq dhe detit të trazuar, Kapiteneria e Portit të Korfuzit ka vendosur sot bllokimin e lundrimit detar drejt Shqipërisë dhe Igumenicës.

 

Lundrimi i trageteve Sarandë – Korfuz i bllokuar për shkak të motit të keq

 

Lajmi është konfirmuar nga Kapiteneria e Portit në Sarandë, e cila bën me dije se, si pasojë e këtij vendimi, asnjë traget nuk është nisur sot nga Saranda drejt Korfuzit.

 

Autoritetet portuale bëjnë me dije se situata do të rivlerësohet dhe do të ketë një njoftim zyrtar për lundrimin ditën e martë, në varësi të përmirësimit të kushteve atmosferike.

 

Seit Bala, mësuesi i shumë brezave në Delvinë, ndahet nga jeta

 

