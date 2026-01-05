Lundrimi i trageteve Sarandë – Korfuz i bllokuar për shkak të motit të keq
Lundrimi i trageteve Sarandë – Korfuz i bllokuar për shkak të motit të keq
SARANDË – Për shkak të motit të keq dhe detit të trazuar, Kapiteneria e Portit të Korfuzit ka vendosur sot bllokimin e lundrimit detar drejt Shqipërisë dhe Igumenicës.
Lajmi është konfirmuar nga Kapiteneria e Portit në Sarandë, e cila bën me dije se, si pasojë e këtij vendimi, asnjë traget nuk është nisur sot nga Saranda drejt Korfuzit.
Autoritetet portuale bëjnë me dije se situata do të rivlerësohet dhe do të ketë një njoftim zyrtar për lundrimin ditën e martë, në varësi të përmirësimit të kushteve atmosferike.
Seit Bala, mësuesi i shumë brezave në Delvinë, ndahet nga jeta
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Adem Daci përjetësohet në Sarandë: Qendra Kulturore e Fëmijëve do mbajë emrin e kitaristit legjendar
Suvenire
Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo
05/01/2611:02
Suvenire nga Saranda
05/01/2611:02
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16
05/01/2611:02
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24
05/01/2611:02
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15
05/01/2611:02