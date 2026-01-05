Seit Bala, mësuesi i shumë brezave në Delvinë, ndahet nga jeta
Seit Bala, mësuesi i shumë brezave dhe një nga figurat më të respektuara të arsimit në Delvinë, është ndarë nga jeta, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar njerëzore dhe profesionale. Largimi i tij ka prekur thellë familjen, ish-nxënësit, kolegët dhe gjithë komunitetin, i cili për dekada e ka njohur si mësues të përkushtuar, qytetar korrekt dhe njeri me vlera të rralla.
Seit Bala lindi në Delvinë në vitin 1949 dhe të gjithë formimin arsimor e kreu në qytetin e lindjes, ku u dallua që herët për rezultate të shkëlqyera. Përkushtimi ndaj dijes i hapi rrugën studimeve të larta në Fakultetin Histori–Filologji, dega Gjuhë të Huaja, ku u specializua në gjuhën ruse.
Hapat e parë në profesionin e mësuesit i hodhi në fshatin Leshnicë të Sarandës, një zonë e thellë dhe me kushte të vështira, për të vijuar më pas në shkollën e mesme të Alikos dhe në gjimnazin “10 Korriku” të Delvinës. Në çdo shkollë ku shërbeu, ai la gjurmë për korrektësinë, seriozitetin dhe përgatitjen e lartë profesionale.
Gjatë gjithë karrierës së tij arsimore, Seit Bala u shqua si mësues model, i përkushtuar ndaj nxënësve dhe i rregullt në çdo aspekt të punës pedagogjike. Ai besonte se roli i mësuesit nuk kufizohej vetëm në mësimdhënie, por edhe në edukimin me vlera njerëzore, respekt dhe përgjegjësi qytetare. Marrëdhëniet e tij me nxënësit dhe kolegët ishin gjithmonë shembullore, të ndërtuara mbi mirëkuptimin dhe dashamirësinë.
Në Delvinë ai krijoi edhe familjen e tij, së bashku me bashkëshorten, mësuesen Shade Shkurti. Ata rritën dy vajza dhe një djalë, të edukuar me vlera të forta dhe dashuri për dijen. Fëmijët e tyre vijuan studimet e larta në Tiranë, duke u afirmuar në fusha të ndryshme dhe duke reflektuar përkushtimin e prindërve ndaj arsimit dhe edukimit.
Për aftësitë e tij organizative dhe ndershmërinë, Seit Bala u angazhua edhe në jetën institucionale të qytetit. Ai shërbeu si anëtar dhe kryetar i Këshillit Bashkiak të Delvinës, duke kontribuar në vendimmarrje dhe në përfaqësimin e interesave të qytetarëve me korrektësi dhe përgjegjësi. Gjithashtu, nga viti 1988 deri në vitin 1992 punoi si drejtor i Ndërmarrjes Tregtare në Delvinë, ku u vlerësua për marrëdhënie të mira me punonjësit dhe për kryerjen me ndershmëri të detyrës.
Pas viteve ’90, ai iu rikthye profesionit të tij të dashur si mësues në gjimnazin “10 Korriku”, duke vijuar më pas si Drejtor i Zyrës Arsimore në Delvinë dhe duke shërbyer për disa vite në shkolla të tjera të zonës, si dhe në Qendrën Kulturore të Fëmijëve, deri në daljen në pension.
Figura e Seit Balës do të mbetet e gjallë në kujtesën e komunitetit delvinjot si simbol i mësuesit të përkushtuar, drejtuesit korrekt dhe qytetarit të ndershëm. Jeta dhe vepra e tij janë dëshmi se përkushtimi ndaj arsimit dhe shërbimi me integritet lënë gjurmë të pashlyeshme.
Familjes Bala i shprehen ngushëllimet më të sinqerta për humbjen e njeriut të tyre të dashur. Kujtimi i Seit Balës do të jetojë gjatë, në zemrat e të gjithë atyre që patën fatin ta njohin dhe të mësojnë prej tij.
