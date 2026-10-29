Ligji i ri për turizmin, qeveria ruan dhënien e pronave shtetërore deri në 99 vjet dhe shitjen e vilave në resorte
Qeveria shqiptare nuk ka ndërmend të ndryshojë modelin e deritanishëm të investimeve të mëdha turistike. Projektligji i ri “Për turizmin”, i publikuar për konsultim publik, ruan mundësinë e dhënies së pronave shtetërore në përdorim deri në 99 vjet, kontratat simbolike me 1 euro dhe lehtësitë për investitorët strategjikë. Njëkohësisht, ai njeh shprehimisht ndërtimin e resorteve turistike ku, përveç hoteleve, mund të ketë vila dhe apartamente që shiten si prona individuale. Projektligji synon të zëvendësojë ligjin aktual të turizmit, të miratuar në vitin 2015, por pa ndryshuar në thelb mënyrën se si shteti bashkëpunon me investitorët privatë për zhvillimin e zonave turistike.
Pronat shtetërore mund të jepen deri në 99 vjet. Sipas draftit, qeveria do të vazhdojë të ketë të drejtën të vendosë prona shtetërore në dispozicion të investitorëve, të hyjë në partneritete publiko-private (PPP) dhe të marrë pjesë si aksionere në projekte turistike. Kjo do të thotë se një investitor privat mund të marrë në përdorim një pronë shtetërore për një periudhë deri në 99 vjet, sipas kushteve të përcaktuara në legjislacion. Mbetet gjithashtu mundësia e lidhjes së kontratave me vlerë simbolike 1 euro.
Për investitorët që kanë statusin “Investitor Strategjik i Veçantë”, parashikohet edhe mundësia që prona shtetërore t’u kalojë në pronësi, por vetëm pas përfundimit të plotë të investimit dhe me vendim të veçantë të qeverisë. Për hotelet dhe resortet me katër ose pesë yje, kufijtë minimalë të investimit për përfitimin e statusit special mbeten përkatësisht 8 milionë dhe 15 milionë euro.
Resortet turistike mund të përfshijnë vila dhe apartamente për shitje. Një nga pikat më të rëndësishme të projektligjit është njohja e kategorisë së re të quajtur “resort miks”. Bëhet fjalë për komplekse ku, krahas hotelit dhe shërbimeve turistike, ndërtohen edhe vila apo apartamente që mund të shiten te individë të ndryshëm. Pra, një projekt i miratuar si resort turistik mund të përfshijë një hotel që shërben për akomodimin e pushuesve, por edhe dhjetëra apo qindra apartamente dhe vila që kalojnë në pronësi private, nëse kjo parashikohet në projekt dhe plotësohen kushtet ligjore.
Megjithatë, projektligji vendos një kufizim të rëndësishëm: objektet e ndërtuara mbi prona shtetërore të vëna në dispozicion të investitorit nuk mund t’u transferohen në pronësi personave të tretë.
Për strukturat e tjera, transferimi lejohet vetëm nëse ato janë përcaktuar qartë në projektin e miratuar dhe në marrëveshjen e zhvillimit.
Ndryshimet kanë rëndësi të veçantë për zona si Saranda, Ksamili, Lukova dhe pjesa tjetër e bregdetit të jugut, ku vitet e fundit janë shtuar projektet për ndërtimin e komplekseve turistike. Projektligji konfirmon se modeli i zhvillimit të turizmit përmes investimeve të mëdha private, përdorimit të pronave shtetërore dhe ndërtimit të resorteve me njësi banimi do të vazhdojë të mbështetet nga legjislacioni shqiptar.
Kjo ngre edhe çështjen e raportit mes zhvillimit të turizmit dhe ndërtimit të pasurive të paluajtshme për shitje, veçanërisht në zonat bregdetare ku toka dhe hapësirat publike kanë vlerë të lartë. Për momentin bëhet fjalë për një projektligj në konsultim publik dhe jo për një ligj të miratuar përfundimisht. Megjithatë, përmbajtja e tij tregon se qeveria synon të ruajë lehtësitë ekzistuese për investitorët e mëdhenj dhe të vazhdojë modelin e zhvillimit të resorteve turistike me vila e apartamente në pronësi individuale. Saranda Web