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Kompania e pastrimit në Sarandë kërkon Shoferë dhe Punënjës për mjetet e pastrimit

30/06/2611:42

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Kompania e pastrimit të qytetit të Sarandës kërkon të punësojë:

✅ Shoferë për kamion
✅ Punonjës për shoqërimin e kamionëve dhe mbledhjen e mbeturinave

📍 Vendi i punës: Sarandë

Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë 068 30 60 029

 

Kompania e pastrimit të qytetit të Sarandës

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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