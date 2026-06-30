Kompania e pastrimit në Sarandë kërkon Shoferë dhe Punënjës për mjetet e pastrimit
Kompania e pastrimit të qytetit të Sarandës kërkon të punësojë:
✅ Shoferë për kamion
✅ Punonjës për shoqërimin e kamionëve dhe mbledhjen e mbeturinave
📍 Vendi i punës: Sarandë
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë 068 30 60 029
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