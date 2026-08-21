logo
0
Rezervime Suvenire

Kërkohet përkujdesës/e për një 94-vjeçar. Ofrohet apartament i veçantë për qëndrim

21/08/268:45

Shperndaje:

Kërkohet përkujdesës për një 94-vjeçar, me lëvizshmëri të reduktuar.

 

Detyra kryesore është përkujdesja gjatë natës, parandalimi i rrëzimeve dhe ndihma me higjienën personale kur nevojitet. Nuk kërkohet gatim.

 

🕗 Orari: 20:00 – 08:00
📍 Adresa: Rruga Gjergj Araniti, Sarandë, përballë Ylli Apartments
🏠 Ofrohet apartament i veçantë për qëndrimin e përkujdesësit

Kontakt: 069 52 56 850

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Kërkohet përkujdesës/e për një 94-vjeçar. Ofrohet apartament i veçantë për qëndrim

Kërkohet përkujdesës/e për një 94-vjeçar. Ofrohet apartament i veçantë për qëndrim
Goditet me sëpatë 45-vjeçari në Delvinë, Policia shoqëron autorin

Goditet me sëpatë 45-vjeçari në Delvinë, Policia shoqëron autorin
NENI Fish &#038; Grill kërkon Ndihmës/e kuzhine dhe Kamarier/e për Turnin e Pasdites

NENI Fish & Grill kërkon Ndihmës/e kuzhine dhe Kamarier/e për Turnin e Pasdites
Kërkohet një kujdestare gjatë natës për një grua të moshuar në Sarandë

Kërkohet një kujdestare gjatë natës për një grua të moshuar në Sarandë
Transporti urban drejt terminalit kthehet në problem, pa orare dhe me pritje të gjata

Transporti urban drejt terminalit kthehet në problem, pa orare dhe me pritje të gjata
Ndahet nga jeta Thanas Xhani, agronomi i njohur i Sarandës

Ndahet nga jeta Thanas Xhani, agronomi i njohur i Sarandës

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

 Pelikani i Butrintit &#8211; Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.