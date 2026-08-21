Kërkohet përkujdesës/e për një 94-vjeçar. Ofrohet apartament i veçantë për qëndrim
Kërkohet përkujdesës për një 94-vjeçar, me lëvizshmëri të reduktuar.
Detyra kryesore është përkujdesja gjatë natës, parandalimi i rrëzimeve dhe ndihma me higjienën personale kur nevojitet. Nuk kërkohet gatim.
🕗 Orari: 20:00 – 08:00
📍 Adresa: Rruga Gjergj Araniti, Sarandë, përballë Ylli Apartments
🏠 Ofrohet apartament i veçantë për qëndrimin e përkujdesësit
Kontakt: 069 52 56 850
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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