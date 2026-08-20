Kërkohet një kujdestare gjatë natës për një grua të moshuar në Sarandë
Kërkohet një kujdestare gjatë natës për një grua të moshuar në lagjen nr. 4 Kodër në Sarandë.
Për më shumë informacion dhe aplikim, kontaktoni në 069 271 9975
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