logo
0
Rezervime Suvenire

Kërkohet një kujdestare gjatë natës për një grua të moshuar në Sarandë

20/08/2611:00

Shperndaje:

Kërkohet një kujdestare gjatë natës për një grua të moshuar në lagjen nr. 4 Kodër në Sarandë.

 

Për më shumë informacion dhe aplikim, kontaktoni në 069 271 9975

 

 

Kërkohet një kujdestare gjatë natës për një grua të moshuar në Sarandë

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Goditet me sëpatë 45-vjeçari në Delvinë, Policia shoqëron autorin

Goditet me sëpatë 45-vjeçari në Delvinë, Policia shoqëron autorin
NENI Fish &#038; Grill kërkon Ndihmës/e kuzhine dhe Kamarier/e për Turnin e Pasdites

NENI Fish & Grill kërkon Ndihmës/e kuzhine dhe Kamarier/e për Turnin e Pasdites
Kërkohet një kujdestare gjatë natës për një grua të moshuar në Sarandë

Kërkohet një kujdestare gjatë natës për një grua të moshuar në Sarandë
Transporti urban drejt terminalit kthehet në problem, pa orare dhe me pritje të gjata

Transporti urban drejt terminalit kthehet në problem, pa orare dhe me pritje të gjata
Ndahet nga jeta Thanas Xhani, agronomi i njohur i Sarandës

Ndahet nga jeta Thanas Xhani, agronomi i njohur i Sarandës
Vrasja e turistit portugez në Ksamil, zbardhet dinamika: 11 të arrestuar dhe 2 në kërkim

Vrasja e turistit portugez në Ksamil, zbardhet dinamika: 11 të arrestuar dhe 2 në kërkim

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.