Kërkohet kujdestare për t’u kujdesur për një të moshuar në Sarandë
Kërkohet kujdestare për t’u kujdesur për një të moshuar në Lagjen Nr. 4, Sarandë.
Ofrohet mundësi akomodimi në banesë me kushte shumë të mira jetese dhe ambient familjar.
📍 Vendndodhja: Lagjja Nr. 4, Sarandë
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit mund të kontaktojnë në numrin 069 43 87 137 ose067 71 51 736
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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