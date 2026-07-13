KËRKOHET DADO PËR KUJDESIN E NJË FËMIJE 12 MUAJSH NË SARANDË
KËRKOHET DADO PËR KUJDESIN E NJË FËMIJE 12 MUAJSH NË SARANDË.
Orari i punës: 09:00 – 17:00
📍 Adresa: Lagjja nr. 1 Sarandë, rruga Gjergj Araniti
Nëse jeni të interesuar ose njihni dikë që mund të jetë i përshtatshëm për këtë pozicion, kontaktoni në whatsapp +30 694 489 8202
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