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KËRKOHET DADO PËR KUJDESIN E NJË FËMIJE 12 MUAJSH NË SARANDË

13/07/2610:16

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KËRKOHET DADO PËR KUJDESIN E NJË FËMIJE 12 MUAJSH NË SARANDË.

 

Orari i punës: 09:00 – 17:00
📍 Adresa: Lagjja nr. 1 Sarandë, rruga Gjergj Araniti

 

Nëse jeni të interesuar ose njihni dikë që mund të jetë i përshtatshëm për këtë pozicion, kontaktoni në whatsapp +30 694 489 8202

 

KËRKOHET DADO PËR KUJDESIN E NJË FËMIJE 12 MUAJSH NË SARANDË

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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