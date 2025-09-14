logo
KEP MERLI në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e

14/09/2511:28

KEP MERLI Resort & Residences në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e.

– Përshtatje me përvojë të mëparshme si kamarier, preferohet në një resort luksoz ose hotel.

Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 707 5779
📧 [email protected]

 

