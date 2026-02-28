logo
JEPET ME QIRA Ambient Beach Bar në Sarandë

28/02/26

🌊 JEPET ME QIRA – Ambient Beach Bar në Sarandë

Ofrohet me qira ambient i dedikuar për Beach Bar në Sarandë, i përshtatshëm për aktivitet bar-restorant dhe shërbime sezonale.

 

📐 Sipërfaqe totale: 1200 m²
🏖 50 çadra plazhi
🍸 I përshtatshëm për bar-resto, lounge dhe evente
🌅 Akses direkt në det
Qiraja: 330.000 lekë / muaj

 

Për informacion të detajuar dhe vizitë në ambient, kontaktoni në +355 69 658 4500

 

 

ℹ️ Ky është një njoftim i publikuar me kërkesë të palës së interesuar. Saranda Web nuk ndërmjetëson dhe nuk është palë në marrëveshje. Të interesuarit duhet të kryejnë verifikimet e tyre përpara çdo marrëveshjeje.

 

