logo
0
Rezervime Suvenire

Ilirjan Gërdhuqi: “A mban njeri përgjegjësi në këtë vend?!”

17/04/2614:48

Shperndaje:

Ilirjan Gërdhuqi: “A mban njeri përgjegjësi në këtë vend?!”
Këshilltari bashkiak Ilirjan Gërdhuqi ka ngritur shqetësime të forta lidhur me cilësinë e punimeve në rrugën “Vangjel Pandi” në Sarandë, një investim i përfunduar vetëm pak muaj më parë.

 

 

Gjatë fjalës së tij në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak Sarandë, ai denoncoi degradimin e shpejtë të kësaj rruge, duke vënë në pikëpyetje standardet e punimeve dhe kontrollin e zbatimit të projektit.

Në reagimin e tij, Gërdhuqi u shpreh me tone kritike, duke pyetur publikisht: “A mban njeri përgjegjësi në këtë vend?!”, ndërsa theksoi se raste të tilla po përsëriten vazhdimisht në qytet.

 

Ai kërkoi transparencë dhe llogaridhënie nga institucionet përgjegjëse, duke shtuar se qytetarët e Sarandës nuk mund të përballen pafundësisht me punime që dështojnë brenda një kohe kaq të shkurtër.
Sipas tij, është e domosdoshme që të identifikohen përgjegjësit dhe të merren masa konkrete për të shmangur abuzime të tilla në të ardhmen. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Lefter Nika: Qytetarët e Sarandës të përjashtuar nga vendimmarrja

Lefter Nika: Qytetarët e Sarandës të përjashtuar nga vendimmarrja
Ilirjan Gërdhuqi: “A mban njeri përgjegjësi në këtë vend?!”

Ilirjan Gërdhuqi: “A mban njeri përgjegjësi në këtë vend?!”
Grand Hotel Sarandë kërkon Recepsionist/e, Kamarier/e, Kuzhinier/e dhe Sanitare

Grand Hotel Sarandë kërkon Recepsionist/e, Kamarier/e, Kuzhinier/e dhe Sanitare
Restorant Primavera në Sarandë kërkon staf për sezonin. Ofrohet akomodim

Restorant Primavera në Sarandë kërkon staf për sezonin. Ofrohet akomodim
Day Lux Hotel në Sarandë kërkon Punonjës për sezonin turistik

Day Lux Hotel në Sarandë kërkon Punonjës për sezonin turistik
19-vjeçarja shqiptare humb jetën në Greqi, e droguan dhe e lanë të vdiste në rrugë

19-vjeçarja shqiptare humb jetën në Greqi, e droguan dhe e lanë të vdiste në rrugë

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 Suvenire nga Saranda &#8211; Shegë

Suvenire nga Saranda – Shegë

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.