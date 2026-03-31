LIVE në Saranda Web – Mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë 31.03.2026
Zhvillohet sot mbledhja e Këshillit Bashkiak, transmetohet LIVE nga Saranda Web
Ditën e sotme, e martë, më 31.03.2026, në orën 12:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit të Bashkisë.
Mbledhja do të transmetohet LIVE nga Saranda Web, duke i dhënë mundësi qytetarëve të ndjekin në kohë reale diskutimet dhe vendimmarrjen e këshilltarëve vendorë.
Në rendin e ditës përfshihen disa çështje me rëndësi për komunitetin, duke nisur nga ndihma ekonomike për familjet në nevojë, deri te projektet infrastrukturore në zonë. Do të shqyrtohet përdorimi i fondit të kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin Shkurt 2026, si dhe dhënia e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë për të njëjtin muaj.
Gjithashtu, pritet të miratohet ndihma financiare për disa shtetas të prekur nga përmbytjet gjatë muajit Nëntor 2025, ndërsa një pikë e rëndësishme mbetet edhe nisja e procedurës së shpronësimit dhe miratimi në parim i vlerës financiare për pronat private që preken nga projekti “Përmirësimi i integruar urban i zonave turistike të Ksamilit dhe zonave përreth”.
Në vijim, këshilltarët do të shqyrtojnë një projektvendim për korrigjimin e gabimeve materiale, si dhe do të paraqitet raporti mbi punën e Policisë Bashkiake për vitin 2025. Po ashtu, do të jepet informacion mbi ecurinë e investimeve publike në infrastrukturën rrugore, të financuara nga të ardhurat e Bashkisë dhe fondet e Fondit Shqiptar të Zhvillimit.
Mbledhja pritet të ketë një rëndësi të veçantë për zhvillimet sociale dhe infrastrukturore në territorin e Bashkisë, ndërsa qytetarët ftohen ta ndjekin drejtpërdrejt përmes transmetimit LIVE në Saranda Web.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
