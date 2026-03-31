logo
0
Rezervime Suvenire

LIVE në Saranda Web – Mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë 31.03.2026

31/03/2611:29

Shperndaje:

Zhvillohet sot mbledhja e Këshillit Bashkiak, transmetohet LIVE nga Saranda Web

Ditën e sotme, e martë, më 31.03.2026, në orën 12:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit të Bashkisë.

 

 

Mbledhja do të transmetohet LIVE nga Saranda Web, duke i dhënë mundësi qytetarëve të ndjekin në kohë reale diskutimet dhe vendimmarrjen e këshilltarëve vendorë.

 

Në rendin e ditës përfshihen disa çështje me rëndësi për komunitetin, duke nisur nga ndihma ekonomike për familjet në nevojë, deri te projektet infrastrukturore në zonë. Do të shqyrtohet përdorimi i fondit të kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin Shkurt 2026, si dhe dhënia e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë për të njëjtin muaj.

 

Gjithashtu, pritet të miratohet ndihma financiare për disa shtetas të prekur nga përmbytjet gjatë muajit Nëntor 2025, ndërsa një pikë e rëndësishme mbetet edhe nisja e procedurës së shpronësimit dhe miratimi në parim i vlerës financiare për pronat private që preken nga projekti “Përmirësimi i integruar urban i zonave turistike të Ksamilit dhe zonave përreth”.

 

Në vijim, këshilltarët do të shqyrtojnë një projektvendim për korrigjimin e gabimeve materiale, si dhe do të paraqitet raporti mbi punën e Policisë Bashkiake për vitin 2025. Po ashtu, do të jepet informacion mbi ecurinë e investimeve publike në infrastrukturën rrugore, të financuara nga të ardhurat e Bashkisë dhe fondet e Fondit Shqiptar të Zhvillimit.

 

Mbledhja pritet të ketë një rëndësi të veçantë për zhvillimet sociale dhe infrastrukturore në territorin e Bashkisë, ndërsa qytetarët ftohen ta ndjekin drejtpërdrejt përmes transmetimit LIVE në Saranda Web.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Suvenire

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.