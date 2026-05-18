IKMT: Aksioni për prishjen e Copa Cabana në Sarandë përfundoi me sukses – VIDEO
Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (IKMT) njoftoi se ka përfunduar me sukses aksioni për prishjen e strukturave të konsideruara të paligjshme në subjektin “Copa Cabana” në Sarandë, pas disa ditësh operacionesh në terren.
Sipas njoftimit zyrtar të IKMT-së, aksioni u mbështet edhe mbi referimet e agjencive ligjzbatuese për konstatimin e një ndërtimi pa leje në bregdet. Inspektorët e IKMT-së kryen verifikime më 13 maj 2026 në subjektin “A.B.”, në Lagjen nr. 1, Rruga Butrinti, ku konstatuan një sërë strukturash të ndërtuara pa autorizim.
Institucioni deklaron se në terren u evidentuan një objekt 1-katësh me konstruksion metalik mbi platformë betoni, platforma betoni dhe druri, mure mbajtëse, shkallë, struktura metalike, si dhe një objekt betonarme me sipërfaqe 22.8 m². Sipas IKMT-së, të gjitha këto punime rezultuan pa leje ndërtimi dhe në kundërshtim me parametrat e lejuar.
Në momentin e njoftimit të procesverbalit, pala e inspektuar, e përfaqësuar nga avokati, nuk paraqiti dokumentacion zyrtar justifikues për punimet e kryera deri në atë moment. Në vijim, IKMT mori vendimin nr. 0000034, datë 13.05.2026, për prishjen e objektit, si dhe vendimin nr. 0000125 për gjobitjen e subjektit me mbi 11.6 milionë lekë. Sipas institucionit, ekzekutimi i vendimit nisi më 14 maj dhe u përmbyll gjatë ditës së sotme.
Ndërkohë, më 18 maj, avokati i subjektit, Rigels Dërvishi, pretendoi publikisht se ekziston një leje ndërtimi e miratuar nga KKTU për strukturën në fjalë.
Në njoftim thuhet se, pas verifikimeve, IKMT konfirmoi se në vitin 2025 ishte lëshuar një leje nga KKTU me nr. prot. 3509/4 për një strukturë shërbimi në stacion plazhi në emër të subjektit “COPACABANA Saranda”. Sipas dokumentacionit, leja parashikonte një sipërfaqe strukture prej 60 m², platformë sistemimi prej 110 m² dhe përdorim të materialeve të lehta, pa shtrirje në det.
Megjithatë, IKMT thekson se punimet e konstatuara në terren nuk përputheshin me parametrat e lejes së dhënë dhe se subjekti nuk gëzonte më të drejtën e përdorimit të hapësirës.
Në të njëjtën kohë, Agjencia Kombëtare e Bregdetit bëri të ditur se subjekti “CopaCabana Saranda” kishte kërkuar vetë zgjidhjen e kontratës së qirasë për stacionin e plazhit që prej 25 tetorit 2025, duke hequr dorë nga përdorimi i tij. Sipas AKB-së, kontrata e qirasë ishte zgjidhur zyrtarisht disa ditë më vonë.
Në përfundim të reagimit zyrtar, IKMT deklaron se edhe në rast se pretendimi i subjektit për ekzistencën e kësaj lejeje do të ishte i saktë, leja e lëshuar nga KKTU-ja, e cituar nga subjekti, nuk ka asnjë lidhje me situatën e evidentuar në terren, me llojin dhe volumin e punimeve të paligjshme të kryera, përfshirë edhe hapësirën detare.
