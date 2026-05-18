logo
0
Rezervime Suvenire

IKMT: Aksioni për prishjen e Copa Cabana në Sarandë përfundoi me sukses – VIDEO

18/05/2618:22

Shperndaje:

IKMT: Aksioni për prishjen e Copa Cabana në Sarandë përfundoi me sukses.

Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (IKMT) njoftoi se ka përfunduar me sukses aksioni për prishjen e strukturave të konsideruara të paligjshme në subjektin “Copa Cabana” në Sarandë, pas disa ditësh operacionesh në terren.

 

 

Sipas njoftimit zyrtar të IKMT-së, aksioni u mbështet edhe mbi referimet e agjencive ligjzbatuese për konstatimin e një ndërtimi pa leje në bregdet. Inspektorët e IKMT-së kryen verifikime më 13 maj 2026 në subjektin “A.B.”, në Lagjen nr. 1, Rruga Butrinti, ku konstatuan një sërë strukturash të ndërtuara pa autorizim.

 

Institucioni deklaron se në terren u evidentuan një objekt 1-katësh me konstruksion metalik mbi platformë betoni, platforma betoni dhe druri, mure mbajtëse, shkallë, struktura metalike, si dhe një objekt betonarme me sipërfaqe 22.8 m². Sipas IKMT-së, të gjitha këto punime rezultuan pa leje ndërtimi dhe në kundërshtim me parametrat e lejuar.

 

Në momentin e njoftimit të procesverbalit, pala e inspektuar, e përfaqësuar nga avokati, nuk paraqiti dokumentacion zyrtar justifikues për punimet e kryera deri në atë moment. Në vijim, IKMT mori vendimin nr. 0000034, datë 13.05.2026, për prishjen e objektit, si dhe vendimin nr. 0000125 për gjobitjen e subjektit me mbi 11.6 milionë lekë. Sipas institucionit, ekzekutimi i vendimit nisi më 14 maj dhe u përmbyll gjatë ditës së sotme.

 

Ndërkohë, më 18 maj, avokati i subjektit, Rigels Dërvishi, pretendoi publikisht se ekziston një leje ndërtimi e miratuar nga KKTU për strukturën në fjalë.

 

Në njoftim thuhet se, pas verifikimeve, IKMT konfirmoi se në vitin 2025 ishte lëshuar një leje nga KKTU me nr. prot. 3509/4 për një strukturë shërbimi në stacion plazhi në emër të subjektit “COPACABANA Saranda”. Sipas dokumentacionit, leja parashikonte një sipërfaqe strukture prej 60 m², platformë sistemimi prej 110 m² dhe përdorim të materialeve të lehta, pa shtrirje në det.

 

Megjithatë, IKMT thekson se punimet e konstatuara në terren nuk përputheshin me parametrat e lejes së dhënë dhe se subjekti nuk gëzonte më të drejtën e përdorimit të hapësirës.

Në të njëjtën kohë, Agjencia Kombëtare e Bregdetit bëri të ditur se subjekti “CopaCabana Saranda” kishte kërkuar vetë zgjidhjen e kontratës së qirasë për stacionin e plazhit që prej 25 tetorit 2025, duke hequr dorë nga përdorimi i tij. Sipas AKB-së, kontrata e qirasë ishte zgjidhur zyrtarisht disa ditë më vonë.

 

Në përfundim të reagimit zyrtar, IKMT deklaron se edhe në rast se pretendimi i subjektit për ekzistencën e kësaj lejeje do të ishte i saktë, leja e lëshuar nga KKTU-ja, e cituar nga subjekti, nuk ka asnjë lidhje me situatën e evidentuar në terren, me llojin dhe volumin e punimeve të paligjshme të kryera, përfshirë edhe hapësirën detare. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

IKMT: Aksioni për prishjen e Copa Cabana në Sarandë përfundoi me sukses &#8211; VIDEO

IKMT: Aksioni për prishjen e Copa Cabana në Sarandë përfundoi me sukses – VIDEO
IKMT aksion për prishjen e Coba Cabana në Sarandë, avokati kundërshton ndërhyrjen

IKMT aksion për prishjen e Coba Cabana në Sarandë, avokati kundërshton ndërhyrjen
Taverna Rrapo në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhinier/e

Taverna Rrapo në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhinier/e
ULTRA CLEANING Sarandë kërkon Shofer dhe Punonjës magazine

ULTRA CLEANING Sarandë kërkon Shofer dhe Punonjës magazine
Hotel Olympia kërkon Recepsionist/e, Sanitare, Roje-Mirëmbajtës dhe Kamarier

Hotel Olympia kërkon Recepsionist/e, Sanitare, Roje-Mirëmbajtës dhe Kamarier
Dream Hotel Saranda kërkon të punësojë Recepsioniste

Dream Hotel Saranda kërkon të punësojë Recepsioniste

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

 Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.