Taverna Rrapo në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhinier/e
Taverna Rrapo në Lagjen nr. 4, Sarandë kërkon të punësojë:
– Ndihmës Kuzhinier/e
Për kushtet e punës dhe aplikim kontaktoni në 0699108686
