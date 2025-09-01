logo
0
Rezervime Suvenire

Taverna Rrapo në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhinier/e

01/09/2519:00

Shperndaje:

Taverna RrapoLagjen nr. 4, Sarandë kërkon të punësojë:

 – Ndihmës Kuzhinier/e

 

Për kushtet e punës dhe aplikim kontaktoni në 0699108686

 

Taverna Rrapo në Sarandë kërkon Zgarist dhe Sanitare

 

 

🟦 Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Taverna Rrapo në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhinier/e

Taverna Rrapo në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhinier/e
Askush nuk na jep shtëpi me qira, apeli i një nëne në prag të dimrit &#8211; VIDEO

Askush nuk na jep shtëpi me qira, apeli i një nëne në prag të dimrit – VIDEO
Hotel &#8220;ANDON LAPA I&#8221; kërkon të punësojë Recepsionist Turni i tretë

Hotel “ANDON LAPA I” kërkon të punësojë Recepsionist Turni i tretë
Hotel Epirus kërkon Banakier dhe Kamarier për periudhën Shtator &#8211; Tetor

Hotel Epirus kërkon Banakier dhe Kamarier për periudhën Shtator – Tetor
E moshuara goditet nga një motor në &#8220;Rrugën e Pestë&#8221;, transportohet në spital

E moshuara goditet nga një motor në “Rrugën e Pestë”, transportohet në spital
Banorët denoncojnë: Rruga në Rusan u shkatërrua nga firma e papërgjegjshme

Banorët denoncojnë: Rruga në Rusan u shkatërrua nga firma e papërgjegjshme

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.