Identifikohet viktima 48 vjeç nga Metoqi, dyshime për rrethanat e aksidentit

Është identifikuar viktima e aksidentit të ndodhur në Çukë, ku nga përplasja e një automjeti me një motor ka mbetur i vdekur Mariglen Dauti, 48 vjeç nga Metoqi.

Një automjet tip “Hyundai” me drejtues shtetasin Theofan Kaishi 51 vjeç, është përplasur me një motociklete me karroce qe e perdorte per te mbledhur sende metalike.

Grupi hetimor ndodhet ende në vendngjarje punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Në vendin e aksidentit vihet re një frenim, i cili ngre dyshime për rrethanat e këtij aksidenti.