logo
0
Rezervime Suvenire

I shpëtoi flakëve, përmbytja mbulon me gurë një shtëpi në Kopaçez – VIDEO

20/02/2621:16

Shperndaje:

I shpëtoi flakëve, përmbytja mbulon me gurë një shtëpi në Kopaçez

Familja e Fatjon Zhupës në Kopaçez po përballet me një seri fatkeqësish që duket se nuk kanë të ndalur. Vetëm pak muaj më parë, gjatë zjarreve të verës, flakët iu afruan rrezikshëm banesës së tij. Në ato momente të vështira, Fatjoni zgjodhi të mos largohej, por të qëndronte për të luftuar dhe për të shpëtuar shtëpinë nga djegia.

 

 

Shtëpia arriti të mbijetojë nga flakët, por sfida e radhës erdhi mbrëmjen e kaluar. Reshjet dhe vërshimi i ujërave nga mali bënë që përroi të dalë nga shtrati, duke sjellë me vete gurë e inerte. Uji dhe gurët përfunduan pranë banesës, duke e dëmtuar dhe duke e mbuluar thuajse me gurë.

 

Në këtë shtëpi jetojnë dy prindërit e tij të moshuar dhe tre fëmijët e mitur të Fatjonit, të cilët janë rritur pa nënën e tyre, e ndarë nga jeta prej kohësh. Çdo goditje e re rëndon mbi një familje që prej vitesh përballet me sfida të njëpasnjëshme.

 

Mes zjarrit dhe përmbytjes, Fatjon Zhupa vazhdon të qëndrojë i fortë për familjen e tij, duke u përpjekur të mbrojë jo vetëm një banesë, por sigurinë dhe të ardhmen e fëmijëve të tij.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

I shpëtoi flakëve, përmbytja mbulon me gurë një shtëpi në Kopaçez &#8211; VIDEO

I shpëtoi flakëve, përmbytja mbulon me gurë një shtëpi në Kopaçez – VIDEO
Ministrja e Brendshme: Monopatinat do të lejohen sërish, por me rregullore dhe masa sigurie

Ministrja e Brendshme: Monopatinat do të lejohen sërish, por me rregullore dhe masa sigurie
Dhunoi dhe kanosi efektivin e Policisë Bashkiake Sarandë, 19-vjeçari shpallet në kërkim

Dhunoi dhe kanosi efektivin e Policisë Bashkiake Sarandë, 19-vjeçari shpallet në kërkim
Eksportet e mandarinave të Konispolit, analizat do të kryhen në pikat kufitare

Eksportet e mandarinave të Konispolit, analizat do të kryhen në pikat kufitare
Havana Hotel në Sarandë kërkon Kuzhiniere për mëngjeset dhe Banakiere / Kamariere

Havana Hotel në Sarandë kërkon Kuzhiniere për mëngjeset dhe Banakiere / Kamariere
MAREA Restaurant &#038; Pizza kërkon staf për sezonin turistik 2026

MAREA Restaurant & Pizza kërkon staf për sezonin turistik 2026

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.