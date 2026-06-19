Hotel Sunlight në Ksamil kërkon Recepsionist/e. Ofrohet Akomodim
Hotel Sunlight në Ksamil kërkon të punësojë Recepsionist/e.
OFROHET AKOMODIM
Kushtet e punës dhe pagë e kënaqshme
Kontakt: 069 329 8299
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30
19/06/2615:42
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13
19/06/2615:42
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21
19/06/2615:42
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17
19/06/2615:42
Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo
19/06/2615:42