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Hotel Sunlight në Ksamil kërkon Recepsionist/e. Ofrohet Akomodim

19/06/2615:42

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Hotel Sunlight në Ksamil kërkon të punësojë Recepsionist/e.

 

OFROHET AKOMODIM

 

Kushtet e punës dhe pagë e kënaqshme

 

Kontakt: 069 329 8299

 

Hotel Sunlight në Ksamil kërkon Recepsionist/e. Ofrohet Akomodim

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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