Hotel Porto Eda kërkon Sanitare hoteli. Punësim vjetor ose sezonal
📢 Njoftim Pune
Hotel Porto Eda kërkon të punësojë Sanitare.
Punësim vjetor ose sezonal.
Për aplikime dhe info kontaktoni 069 723 3180
