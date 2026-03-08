logo
Hotel Porto Eda kërkon Sanitare hoteli. Punësim vjetor ose sezonal

08/03/2612:05

📢 Njoftim Pune 

 

Hotel Porto Eda kërkon të punësojë Sanitare. 

Punësim vjetor ose sezonal.

 

Për aplikime dhe info kontaktoni 069 723 3180

 

 

