Sulmohet nga qentë, një grua transportohet me urgjencë në spitalin e Sarandës
Sulmohet nga qentë, një grua transportohet me urgjencë në spitalin e Sarandës
Një grua është sulmuar nga qentë e një shtëpie teksa po kalonte në rrugë.
Ngjarja ka ndodhur në fshatin Vurgu i Ri, në Finiq.
Si pasojë e sulmit dhe kafshimeve të marra, gruaja ka pësuar dëmtime serioze në këmbë. Ajo është transportuar me urgjencë drejt spitalit në Sarandë për të marrë mjekimin e nevojshëm.
Banorët e fshatit shprehin shqetësim për këtë ngjarje dhe kërkojnë marrjen e masave, në mënyrë që incidente të tilla të mos ndodhin më në të ardhmen. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
04/05/2620:36
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29
04/05/2620:36
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22
04/05/2620:36
Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
04/05/2620:36
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6
04/05/2620:36