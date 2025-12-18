Hiqen sinjalistikat e parkimeve të zaptuara në Sarandë, aksion në disa rrugë të qytetit
Hiqen sinjalistikat e parkimeve të zaptuara në Sarandë, aksion në disa rrugë të qytetit
Në Sarandë është zhvilluar sot një aksion për lirimin e hapësirave publike të parkimit, pas konstatimit të disa rasteve të zaptimit të paligjshëm të tyre. Ndërhyrja është kryer nga Policia Bashkiake në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve Publike dhe Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike.
Sipas njoftimit zyrtar, aksioni është shtrirë në disa rrugë të qytetit, ku është hequr dhe në disa raste edhe sekuestruar sinjalistika horizontale dhe vertikale e vendosur pa leje. Këto parkime rezultonin të ishin privatizuar në mënyrë të paligjshme, kryesisht nga individë, por edhe nga subjekte tregtare, pa autorizimin përkatës nga institucionet bashkiake.
Autoritetet vendore bëjnë me dije se kontrollet do të vijojnë edhe në ditët në vijim, duke theksuar se zaptimi i hapësirave publike dhe i parkimeve nuk do të tolerohet. Bashkia Sarandë paralajmëron masa ndaj çdo rasti të ngjashëm që cenon përdorimin e hapësirave publike nga qytetarët.
