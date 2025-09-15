logo
Grabiten dhe dhunohen në banesë dy të moshuar në Finiq

15/09/2511:54

Grabiten dhe dhunohen në banesë dy të moshuar në Finiq.

 

Rreth orës 01:00 pas mesnate, në fshatin “Lefter Talo”, dy shtetas ende të paidentifikuar kanë hyrë me forcë në banesën e bashkëshortëve Spiro dhe Dhespo Kalivioti, të moshës 78 dhe 79 vjeç.

 

Autorët kanë arritur të marrin një shumë parash prej 2 milionë lekë të vjetra (2 mijë euro), ndërsa gjatë kryerjes së grabitjes kanë ushtruar dhunë fizike ndaj çiftit të moshuar.

Grupi hetimor po vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje. Materialet i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

 

