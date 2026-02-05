logo
Goditet me grushte dhe sende të forta, 48-vjeçari përfundon në Spital, arrestohet autori

05/02/26

Goditet me grushte dhe sende të forta, 48-vjeçari përfundon në Spital, arrestohet autori

 

Policia njofton se specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve të Rënda pranë Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë kanë arrestuar në flagrancë shtetasin G. P., 41 vjeç, banues në Sarandë, i dyshuar për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje”.

 

 

Sipas njoftimit zyrtar, arrestimi u krye pasi, gjatë ditës së djeshme, në vijim të një konflikti për motive të dobëta, 41-vjeçari ka goditur me grushte dhe sende të forta shtetasin G. M., 48 vjeç, banues në Konispol.

 

I dëmtuari ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe po merr trajtim në Spitalin e Traumës.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.

 

Burime policore bëjnë me dije se 41-vjeçari ndodhej prej rreth një jave në Sarandë dhe gjatë kësaj periudhe kishte pasur edhe konflikte të tjera me qytetarë të ndryshëm, por pa përdorimin e sendeve të forta, ndryshe nga rasti i fundit.

 

Po sipas policisë, i arrestuari ka shfaqur shqetësime të sistemit nervor dhe, pavarësisht arrestimit, pritet të dërgohet për shtrim të detyruar në Spitalin Psikiatrik të Lezhës.

 

