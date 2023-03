Gjergj Merkuri kallëzon penalisht kreun e PS Eleron Gjoni, për pengim të garojë në zgjedhje

Gjergj Merkuri kallëzon penalisht kreun e PS Eleron Gjoni

Gjergj Merkuri, kandidati i pavarur në Sarandë kallëzon penalisht kreun e PS-së Eleron Gjoni, për pengimin e tij të garojë në zgjedhje.

OBJEKTI I KALLEZIMT: Pengimi i subjekteve zgjedhore, pengimi me anë të kanosjes, dhunës, apo me çdo mënyrë tjetër i subjekteve zgjedhore apo i kandidatëve për të zhvilluar veprimtarinë e tyre në përputhje me ligjin gjatë fushatës zgjedhore

Përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore – Detyrimi ose kërkesa drejtuar shtetasve, nga një punonjës që kryen një detyrë shtetërore, që kundër vullnetit të tyre ose nën kërcënimin e përdorimit të masave administrative ose disiplinore. për të marrë pjesë në veprimtari zgjedhore të një subjekti zgjedhor, për të marrë ose jo pjesë në zgjedhje, për të mbështetur ose jo një parti politike ose një kandidat në zgjedhje, ose për të votuar në një mënyrë caktuar.

Shpërdorimi i detyrës dhe kërcenimi, ushtrimi i dhunës psikologjike dhe shantazhit të kryer nga funkionarë publikë.

Për Lajme dhe Info nga Saranda na ndiqni në …

Website sarandaweb.net

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Twitter Saranda Web

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

Linktree sarandaweb

in sarandaweb