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FLYFOX kërkon Motorrist për shpërndarjen e porosive në Sarandë

08/06/2611:13

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FLYFOX kërkon të punësojë Motorrist për bashkëpunim në shërbimin e shpërndarjes së porosive.

Kërkohet patentë e vlefshme për motor dhe njohuri të mira të qytetit të Sarandës. Korrektësi, përgjegjshmëri dhe komunikim i mirë me klientët. Eksperienca në delivery përbën avantazh. Ofrohen kushte të mira pune dhe mundësi bashkëpunimi afatgjatë.

 

Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 282 6393

 

FLYFOX kërkon Motorrist për shpërndarjen e porosive në Sarandë

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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