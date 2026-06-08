FLYFOX kërkon Motorrist për shpërndarjen e porosive në Sarandë
FLYFOX kërkon të punësojë Motorrist për bashkëpunim në shërbimin e shpërndarjes së porosive.
Kërkohet patentë e vlefshme për motor dhe njohuri të mira të qytetit të Sarandës. Korrektësi, përgjegjshmëri dhe komunikim i mirë me klientët. Eksperienca në delivery përbën avantazh. Ofrohen kushte të mira pune dhe mundësi bashkëpunimi afatgjatë.
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 282 6393
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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