Fisnik Selmani rrëfen vitet e punës mësues në Stjar, Delvinë – VIDEO
Në këtë rrëfim plot emocione, Fisnik Selmani na kthen në vitet ’70, kur nisi punën si mësues në fshatin Stjar të Delvinës. Ishte viti 1974, kur ai udhëtonte çdo ditë nga Saranda për të dhënë mësim në shkollën e vogël të fshatit.
Ai kujton me nostalgji fëmijët e dashur, banorët e mikpritës, dhe sfidat e përditshme të mësuesve të asaj kohe.
Në video, Fisnik Selmani na tregon shkollën e vjetër, klasën ku zhvillonte mësim, si dhe ndërtimin e shkollës së re në vitin 1981 – një ngjarje që shënoi një hap të madh për arsimin në zonë.
Rrëfimi i tij është i mbushur me histori njerëzore, dashuri për profesionin dhe kujtime të rralla nga jeta e një mësuesi që nuk e harroi kurrë Stjarin.
Disa herë, kur autobusi kishte probleme, ai dhe kolegët e tij e bënin rrugën nga Saranda në Stjar me këmbë.
