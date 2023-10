Festivali i Parë Poetik “Takohemi në Jug”, Ksamil, 13 Tetor 2023 – VIDEO E PLOTË

Grupimi i Poetëve të Jugut ka organizuar këtë fundjavë në Ksamil Festivalin e Parë Poetik “Takohemi në Jug”. Në këtë event, i pari i këtyre përmasave, marrin pjesë poetë nga vende të ndryshme të botës, si Argjentinë, Gjermani, Kosovë, Spanjë, Itali, Greqi, Poloni, Francë, Maqedoni e Veriut, etj.

Organizatori dhe poeti Dashamir Malo ka thënë se organizimi i këtij eventi ka qëllim ta shndërrojë Ksamilin përvecse një destinacioni turistik, në një destinacion kulturor dhe poetik.

Gema Bocardo nga Spanja: Falenderoj organizatoret per ftesen ne kete event qe me beri te mundur te vij perseri ne Shqiperi. Ka nje thenie te nje autori te panjohur qe thote se jemi vetem per shkak se ndertojme mure ne vend qe te ndertojme ura. Shqiperia na ka mundesuar qe te kemi nje kembe te ures ketu e nje ne Spanje.

Poezia dhe bashkimi i gjithë këtyre poetëve këtu e bën Ksamilin edhe më të bukur, ka thënë Merita Paparisto