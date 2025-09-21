logo
0
Rezervime Suvenire

E mbante në shtëpi nga viti ’97 por e “spiunuan”, Policia e arreston pas kontrollit

21/09/2511:38

Shperndaje:

E mbante në shtëpi nga viti ’97 por e “spiunuan”, Policia e arreston pas kontrollit

 

Policia njofton se është finalizuar me sukses nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë, operacioni policor i koduar “Dishat”, goditet një rast armëmbajtjeje pa leje.

Mbante fshehur në banesë armë zjarri automatike, arrestohet në flagrancë 50-vjeçari.

Sekuestrohen 1 armë zjarri automatike dhe 1 karikator me 15 fishekë.

 

E mbante në shtëpi nga viti '97 por e spiunuan, Policia e arreston pas kontrollit

 

Në vijim të punës së pandërprerë për evidentimin dhe goditjen e rasteve të armëmbajtjes pa leje, me qëllim parandalimin e ngjarjeve kriminale që mund të ndodhnin nga përdorimi i tyre, shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë, konkretisht ato të stacionit të Policisë Konispol, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar “Dishat”.

 

Si rezultat i këtij operacioni, u arrestua në flagrancë shtetasi H. L., 50 vjeç, banues në fshatin Dishat, Konispol.

 

Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan, në cilësinë e provës materiale, 1 armë zjarri automatike dhe 1 karikator me 15 fishekë.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, për veprime të mëtejshme.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Jorgulla Rubie rrëfen mes lotësh ferrin e familjes në kampin e Tepelenës

Jorgulla Rubie rrëfen mes lotësh ferrin e familjes në kampin e Tepelenës
E mbante në shtëpi nga viti &#8217;97 por e &#8220;spiunuan&#8221;, Policia e arreston pas kontrollit

E mbante në shtëpi nga viti ’97 por e “spiunuan”, Policia e arreston pas kontrollit
Elite Postë e Shpejtë kërkon të punësojë Korrier

Elite Postë e Shpejtë kërkon të punësojë Korrier
Mursia kujton viktimat e komunizmit mes dhimbjesh dhe dëshmive tronditëse &#8211; VIDEO

Mursia kujton viktimat e komunizmit mes dhimbjesh dhe dëshmive tronditëse – VIDEO
Aksident nga përplasja e 2 automjeteve në aksin rrugor Sarandë &#8211; Delvinë, në Shijan

Aksident nga përplasja e 2 automjeteve në aksin rrugor Sarandë – Delvinë, në Shijan
&#8220;Ramo Saranda&#8221; Hotel &#038; Restaurant kërkon Ndihmës Kuzhinier/e, Banakier/e dhe Kamarier/e

“Ramo Saranda” Hotel & Restaurant kërkon Ndihmës Kuzhinier/e, Banakier/e dhe Kamarier/e

Suvenire

Pelikani i Butrintit &#8211; Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

 Suvenire nga Saranda &#8211; Shegë

Suvenire nga Saranda – Shegë

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.