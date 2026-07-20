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Don Pé Beach & Pool Club te Bougainville kërkon Banakier, Kamarier dhe Sanitare

20/07/2619:46

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Don Pé Beach & Pool Club, në Roof Top te Bougainville Bay në Sarandë, kërkon të punësojë:

 

Banakier/e,
Kamarier/e
Sanitare

 

Për kushtet e punës dhe më shumë informacion, të interesuarit mund të kontaktojnë në 069 600 0822

 

 

Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për kushtet e punës, pagën dhe marrëdhënien e punësimit është punëdhënësi.

 

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