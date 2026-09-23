Delvinë, 1.5 milionë euro për rikonstruksionin e shkollës “Xhelal Berberi” dhe palestrën
Delvinë, 1.5 milionë euro për rikonstruksionin e shkollës “Xhelal Berberi” dhe palestrën
Bashkia Delvinë ka hapur tenderin për rikonstruksionin e shkollës 9-vjeçare “Xhelal Berberi” dhe palestrën e saj. Fondi limit është 137.4 milionë lekë pa TVSH, ose rreth 1.5 milionë euro me kursin zyrtar të 23 shtatorit. Projekti do të bashkëfinancohet nga bashkia dhe Ministria e Arsimit.
Financimi është planifikuar të shtrihet në tre vite. Për vitin 2026 janë parashikuar 30 milionë lekë me TVSH, për vitin 2027 rreth 41.4 milionë lekë dhe për vitin 2028 rreth 93.5 milionë lekë. Në total, shuma e planifikuar arrin në 164.9 milionë lekë me TVSH, afërsisht 1.8 milionë euro.
Ofertat do të pranohen deri më 1 tetor. Sipas dokumenteve të tenderit, punimet duhet të përfundojnë brenda 11 muajve nga lidhja e kontratës.
Procedura është ende në fazën e pranimit të ofertave. Kompania që do të kryejë punimet dhe vlera e kontratës do të njihen pas përfundimit të tenderit. Saranda Web
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