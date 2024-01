Dëgjesë publike për parkun fotovoltaik në pronën e pretenduar nga niviciotët

Bashkia Sarandë ka njoftuar se do të organizojë një konsultim publik per projekt vendimin “Per miratimin ne parim te dënies me qira, me konkurrim, të nje siperfageje prej 60 ha, pjese e pasurisë me nr. 8 dhe nr. 15 zona kadastrale 2806 per zhvillim aktiviteti prodhim energjie nga burime te rinovueshme, nepermjet paneleve fotovoltaike”.

Dëgjesa do të organizohet në datat 12 dhe 13 shkurt 2024, ora 12:00 në sallën e Bashkisë Sarandë. Qytetarët dhe grupet e interesit mund të dërgojnë sugjerimet e tyre gjithashtu edhe me email në adresat [email protected] dhe [email protected]

Pas këtij konsultimi do të dhe pas mbledhjes se rekomandimeve, Keshilli i Bashkise dhe Bashkia Sarande do te ndjeke hapat si vijon: