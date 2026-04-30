Dafina Allkushi: “Rrugët në Gjashtë në gjendje katastrofike” – Bashkia premton përfundimin në Maj

30/04/26 20:19

Dafina Allkushi: “Rrugët në Gjashtë në gjendje katastrofike” – Bashkia premton përfundimin brenda majit

Një tjetër problematikë serioze është ngritur në mbledhjen e Këshillit Bashkiak Sarandë, këtë herë në lidhje me punimet për ujësjellësin në Gjashtë. Shqetësimi është paraqitur nga anëtarja e këshillit, Dafina Allkushi, e cila e ka cilësuar situatën në terren si skandaloze.

 

 

Sipas Allkushit, firma e kontraktuar për punimet ka hapur kanale nëpër rrugë dhe i ka lënë ato në gjendje të papranueshme, pa ndërhyrë për rikthimin e tyre në normalitet. Rrugët, sipas saj, janë kthyer në baltë dhe kanalet e hapura përbëjnë rrezik të drejtpërdrejtë për banorët dhe automjetet.

 

“Gjendja është skandaloze. Kanale të hapura kudo dhe rrugë të mbuluara me baltë”, është shprehur këshilltarja Dafina Allkushi gjatë mbledhjes.

 

Në përgjigje të këtij shqetësimi, përfaqësuesi i Bashkisë Sarandë ka deklaruar se punimet janë në proces dhe pritet të përfundojnë brenda muajit maj. Ai ka theksuar se situata aktuale është e përkohshme dhe lidhet me fazën e zbatimit të projektit.

 

Megjithatë, për banorët e zonës, kjo “fazë e përkohshme” po zgjat prej kohësh, duke u kthyer në një problem të përditshëm që ndikon drejtpërdrejt në jetën e tyre. Rrugë të pakalueshme, baltë dhe mungesë sigurie janë kthyer në realitetin e përditshëm të lagjes Gjashtë, ndërsa përgjigjet mbeten në nivel premtimesh.

 

Mbetet për t’u parë nëse afati i premtuar do të respektohet dhe nëse ndërhyrjet do të rikthejnë normalitetin për banorët e Gjashtës. Saranda Web

 

