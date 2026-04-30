Mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë 30 Prill 2026
Zhvillohet sot mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë, transmetim live në Saranda Web
Ditën e sotme, e enjte, më 30 prill 2026, në orën 12:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit të Bashkisë Sarandë.
Si gjithmonë, kjo mbledhje do të transmetohet drejtpërdrejt në Saranda Web, kanali i qytetarëve ku çdo problem gjen zgjidhje, duke i dhënë mundësi publikut të ndjekë në kohë reale diskutimet dhe vendimmarrjet e këshilltarëve vendorë.
Në rendin e ditës përfshihen një sërë çështjesh me rëndësi për administrimin financiar dhe social të bashkisë, duke nisur nga përdorimi i fondit të kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin mars 2026, si dhe dhënia e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për të njëjtin muaj.
Këshilltarët do të shqyrtojnë gjithashtu një projektvendim për përjashtimin nga detyrimi mujor financiar për ushqimin në çerdhe dhe kopësht për një rast specifik, si dhe miratimin e buxhetit faktik të Bashkisë Sarandë për vitin 2025. Një tjetër pikë e rëndësishme lidhet me miratimin e nivelit të të ardhurave dhe tavaneve të shpenzimeve në kuadër të programit buxhetor vendor afatmesëm për periudhën 2027–2029.
Në fokus të diskutimeve do të jetë edhe një ndryshim në buxhetin e vitit 2026, si dhe rishikimi i një vendimi të mëparshëm të Këshillit Bashkiak që lidhet me ngritjen e këshillit artistiko-kulturor dhe rregulloren për funksionimin dhe financimin e projekteve kulturore në qytet.
Mbledhja përfshin gjithashtu një projektvendim për korrigjimin e gabimeve materiale, ndërsa në fund pritet të prezantohet një informacion mbi ecurinë e investimeve publike në infrastrukturën rrugore, të financuara si nga të ardhurat e bashkisë, ashtu edhe nga fondet e Fondit Shqiptar të Zhvillimit.
Transmetimi live në Saranda Web jep mundësinë për të ndjekur diskutimet dhe vendimmarrjet e Këshillit Bashkiak, duke konfirmuar edhe një herë rolin e kësaj platforme si zëri kryesor i qytetarëve në Sarandë.
Suvenire
Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
30/04/269:43
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12
30/04/269:43
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22
30/04/269:43
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15
30/04/269:43
Suvenire nga Saranda
30/04/269:43