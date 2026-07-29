Colosseum Hotel në Ksamil kërkon Hostes për Restaurant
Colosseum Hotel Restaurant në Ksamil kërkon të punësojë:
Hostes për Restaurant
-të ketë eksperiencë pune
📞 Për më shumë informacion, mund të kontaktoni në numrin: 069 48 79 465
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