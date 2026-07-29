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Colosseum Hotel në Ksamil kërkon Hostes për Restaurant

29/07/2622:45

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Colosseum Hotel Restaurant në Ksamil kërkon të punësojë:

 

Hostes për Restaurant

-të ketë eksperiencë pune

 

📞 Për më shumë informacion, mund të kontaktoni në numrin: 069 48 79 465

 

Colosseum

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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