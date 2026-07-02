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Hotel PINI dhe La Mar Restaurant në Shëtitoren e Sarandës kërkon staf

02/07/2611:10

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Hotel PINI dhe La Mar Restaurant në Shëtitoren e Sarandës kërkon të punësojë:

 – Recepsioniste

 – Host / Hostes

 – Ndihmës Kuzhinier

 – Kamarier/e

 – Sanitare – Turni i Parë

 

Për kushtet e punës dhe aplikime, të interesuarit mund të paraqiten në ambientet e restorantit ose të kontaktojnë 069 815 0000 dhe 069 20 48 498

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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