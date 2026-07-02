Hotel PINI dhe La Mar Restaurant në Shëtitoren e Sarandës kërkon staf
Hotel PINI dhe La Mar Restaurant në Shëtitoren e Sarandës kërkon të punësojë:
– Recepsioniste
– Host / Hostes
– Ndihmës Kuzhinier
– Kamarier/e
– Sanitare – Turni i Parë
Për kushtet e punës dhe aplikime, të interesuarit mund të paraqiten në ambientet e restorantit ose të kontaktojnë 069 815 0000 dhe 069 20 48 498
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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