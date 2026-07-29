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“Plazhet janë për familjet, jo për aventurierët”, Lamallari paralajmëron masa ekstreme pa tolerancë

29/07/2620:30

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“Plazhet janë për familjet, jo për aventurierët”, Lamallari paralajmëron masa ekstreme pa tolerancë

Ministri i Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari, ka paralajmëruar masa pa tolerancë ndaj drejtuesve të mjeteve lundruese që shkelin rregullat e sigurisë dhe rrezikojnë pushuesit në plazhe. Lamallari theksoi se hapësirat e plazheve duhet të jenë të sigurta për pushuesit dhe familjet, ndërsa përdorimi i mjeteve lundruese në kundërshtim me rregullat do të përballet me masa ligjore.

 

 

“Plazhet tona janë për familjet dhe pushuesit, jo për aventurierët që luajnë me jetën e të tjerëve. Kush sfidon ligjin dhe vë në rrezik shëndetin dhe jetën e turistëve, do të përballet me pasojat pa asnjë tolerancë dhe vonesë”, deklaroi ministri.

 

Sipas Lamallarit, kontrollet do të vijojnë përgjatë sezonit turistik në zonat bregdetare, me fokus respektimin e perimetrit të sigurisë dhe parandalimin e situatave që mund të rrezikojnë pushuesit.

Ministri falënderoi gjithashtu qytetarët që denoncojnë shkeljet dhe mediat që i evidentojnë ato, duke theksuar se siguria e pushuesve nuk mund të jetë objekt kompromisi. Saranda Web

 

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