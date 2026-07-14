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CIAO Bar në Ksamil kërkon Ndihmës Kuzhinier dhe Kamarier – Ofrohet akomodim

14/07/2619:00

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CIAO Bar Restaurant në Ksamil kërkon të punësojë:

 – Ndihmës Kuzhinier/e

– Kamarier/e

 

Ofrohet akomodim.

Për më shumë informacion, kontaktoni në +355 69 203 4684

 

CIAO Bar në Ksamil kërkon Ndihmës Kuzhinier dhe Kamarier

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

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