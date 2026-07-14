CIAO Bar në Ksamil kërkon Ndihmës Kuzhinier dhe Kamarier – Ofrohet akomodim
CIAO Bar Restaurant në Ksamil kërkon të punësojë:
– Ndihmës Kuzhinier/e
– Kamarier/e
Ofrohet akomodim.
Për më shumë informacion, kontaktoni në +355 69 203 4684
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