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BUZË Hotel në Sarandë kërkon Recepsionist dhe Pjatalarëse

09/07/268:20

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BUZË Hotel në Sarandë kërkon të punësojë:

 

 – Recepsionist (të zotërojë shumë mirë gjuhen angleze) 
 – Pjatalarëse

 

Kontakt: 069 20 66 565

 

BUZË Hotel kërkon Recepsionist/e, Kamarier/e dhe Punonjës për mirëmbajtje

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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