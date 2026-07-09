BUZË Hotel në Sarandë kërkon Recepsionist dhe Pjatalarëse
BUZË Hotel në Sarandë kërkon të punësojë:
– Recepsionist (të zotërojë shumë mirë gjuhen angleze)
– Pjatalarëse
Kontakt: 069 20 66 565
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